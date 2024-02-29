Ще шістьом українським дітям та їхнім родинам команда Save Ukraine допомогла врятуватися з тимчасово окупованої Росією території України.



“Зараз бібліотекарка з Донеччини Тамара Олександрівна з дочкою та 4-річним онуком, а також 17-річна Ангеліна з бабусею та малими племінниками вже у безпеці. Усі хочуть просто відпочити й почати знову будувати плани на майбутнє”, - зазначили волонтери з Save Ukraine.

Загалом станом на сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути з Росії й ТОТ в Україну 251 дитину.