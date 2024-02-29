Ще шістьом українським дітям та їхнім родинам команда Save Ukraine допомогла врятуватися з тимчасово окупованої Росією території України.
“Зараз бібліотекарка з Донеччини Тамара Олександрівна з дочкою та 4-річним онуком, а також 17-річна Ангеліна з бабусею та малими племінниками вже у безпеці. Усі хочуть просто відпочити й почати знову будувати плани на майбутнє”, - зазначили волонтери з Save Ukraine.
Загалом станом на сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути з Росії й ТОТ в Україну 251 дитину.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що п’ятеро дітей, яких повернули, жителі Херсонської області.
«Ще двох дівчаток і трьох хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей – від 4 до 16 років. Зараз дорослі й малі – в безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», – написав Прокудін у Telegram.
За його словами, від початку року вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.
Нагадаємо, 2 лютого Україна повернула чотирьох дітей різного віку з тимчасово окупованих росіянами частин Запорізької та Херсонської областей.
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