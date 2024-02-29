Минулого року Росія отримала доступ до секретних документів України про плани контрнаступу ЗСУ. Шеф української воєнної розвідки (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю CBC News назвав виток інформації про український контрнаступ серйозною проблемою.

“У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів”, - сказав Буданов.

Втім очільник ГУР не надав більше подробиць про витік українських даних: “Я не буду говорити більше, ніж Президент”.

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В неділю, 25 лютого, Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції форуму “Україна. Рік 2024” повідомив, що Росія знала про плани України щодо контрнаступу на фронті минулої осені.

“Наші контрнаступальні дії минулої осені були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії”, - сказав Зеленський.

Тоді Президент додав, що вже є план України на 2024 рік.

“План є. Але чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян”, - заявив він.