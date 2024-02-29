У Києві 28 лютого відбувся форум ветеранського бізнесу "Підтримка ветеранського підприємництва: від національної до регіональної перспективи".



Захід організував Український ветеранський фонд Мінветеранів спільно з ветеранськими бізнес-спільнотами, громадськістю, задля поліпшення законодавчої бази та створення стимулів розвитку ветеранського підприємництва.

“Ветеранська спільнота, ветеранські організації, мають чудову експертизу, величезний досвід і чудово знають, що роблять. І ті ветеранські ініціативи, які є, Уряд може масштабувати. Ми чуємо вас як ветеранську спільноту, ми бачимо соціологічні заміри, ми розуміємо, що кажуть ветерани”, — наголосила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Виконувач обов’язків Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив, що 200 мільйонів гривень закладено у бюджеті Українського ветеранського фонду на розвиток ветеранського підприємництва на 2024 рік. Зокрема, розроблено 5 програм, за якими ветеранам надаватимуть від пів мільйона до 1,5 млн грн на розвиток.

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Фото: Мінветеранів

За два роки Український ветеранський фонд підтримав 573 бізнеси ветеранів. Понад 293 мільйони гривень отримали переможці конкурсних програм “ВАРТО” від фонду, та більш як 6 мільйонів — відшкодування витрат на ведення власної справи до 20 тисяч гривень.

Заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко представила результати дослідження щодо працевлаштування ветеранів.

Опитування показало, що працедавці декларують працевлаштування ветеранів, але по факту ситуація інакша, тому важливо підтримувати тих ветеранів, які хочуть започаткувати власну справу.

“На форумі ми визначили унікальну цінність нашого продукту або послуги, як адаптуватися до змін на ринку та використовувати інновації для забезпечення зростання й розвитку бізнесу. Зосередилися на створенні міцної команди та культури, яка сприяє інноваціям та ефективності”, — зауважив ветеран, чинний військовий та підприємець Тарас Лелюх.

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Крім того, під час форуму з регіонів зібралося більше сотні представників ветеранського бізнесу: асоціації, агрохолдинги, бізнеси, що працюють на експорт та оборонну промисловість.

“Після перемоги України ветерани стануть рятівним колом — потужною силою для розвитку економіки”, — зауважив ветеран та підприємець Олександр Голопотелюк.



Раніше ми писали, що у Києві відбувся медіамарафон до 10 роковин агресії РФ проти України. У межах заходу «10 років російської агресії в Україні. Шлях до справедливості» відбулися чотири тематичні дискусійні панелі: «Майдан», «Крим», «Схід» і «Повномасштабне вторгнення».