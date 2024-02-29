У російському місті Сочі сталася дорожня-транспортна пригода за участю самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Відео з камери вуличного спостереження оприлюднили в четвер, 29 лютого, у місцевих російських пабліках.

Проте пізніше ролик видалили.

Військовий аналітик Kyiv Post вивчив відео та з високою достовірністю визначив, що на ньому зображено ЗРК "Панцир-С1". Водночас видання не змогло незалежно встановити, де саме було знято відео.

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Кадри демонструють, як водій ЗРК, виїжджаючи з-під мосту, не впорався з керуванням на повороті. У результаті військова техніка перекинулася на бік, ледь не розчавивши легковий автомобіль, що проїжджав повз. Водночас визначити ступінь пошкоджень ЗРК складно.

Панцир-С1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування, розроблений тульським підприємством "Конструкторське бюро приладобудування" у 1994 році.

Відтоді його істотно модернізували. У 2012 році "Панцир-С" було прийнято на озброєння російської армії.

ЗРК призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів, у тому числі комплексів ППО великої дальності від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

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Також "Панцир" може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз.