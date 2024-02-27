Сучасні та зручні державні послуги в Україні на порталі Дія. Онлайн рішення всіх ваших проблем!

Державні послуги онлайн: сервіс Дія

Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити

За час повномасштабної війни портал Дія розширив свої можливості та створив понад 70 нових сервісів: починаючи від різноманітних послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і закінчуючи грантовою програмою єРобота. Завдяки Дії можна зручно й просто повідомити про зруйноване або пошкоджене майно та отримати допомогу у відновленні чи відбудові.

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"Ми постійно впроваджуємо нові сервіси, щоб оперативно відповідати на сучасні виклики. За майже 4 роки Дія стала культовою системою для України, а наш досвід зацікавив увесь світ — від Європи до Південної Америки", - заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Цифрові сервіси — це не лише про зручність, але й про економіку. За даними Мінцифри, потенційний економічний прибуток від запровадження електронних сервісів становить 34,3 млрд грн на рік, а потенційний антикорупційний ефект послуг на порталі Дія — понад 5,3 млрд грн.

Які послуги можна оформити через застосунок?

За допомогою застосунку Дія можна оформити різноманітні державні послуги не виходячи з дому, саме це й уособлює той термін з яким створювався додаток — "держава у смартфоні". Окрім того, додаток настільки популярний, що відтепер не лише у Києві, а й у Європі громадяни можуть скористатися цим зручним сервісом, завдяки сервісу mRiik в Естонії.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров активно запустив процес використання цифрових технологій для полегшення отримання державних послуг. Понад 19 мільйонів українців використовують сервіс "Дія": тут можна оплатити податки, пожертвувати на потреби армії, отримати судове рішення, замовити різні довідки та витяги, або навіть подивитися телебачення на своєму смартфоні.

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Зараз у мобільному застосунку доступні такі цифрові документи:

паспорт громадянина України у вигляді ID-картки;

біометричний закордонний паспорт;

картка платника податків (РНОКПП);

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

страховий поліс транспортного засобу;

студентський квиток;

довідка переселенця (ВПО);

свідоцтво про народження вашої дитини.

За рішенням президента України Володимира Зеленського ці цифрові документи мають таку ж юридичну силу, як і пластикові картки та паперові довідки. В нашому законодавстві це закріплено відповідними нормативними актами, тому приймати ці документи повинні всі без винятку.

Окрім цифрових документів вже зараз в застосунку доступні такі послуги як:

оплата штрафів за порушення ПДР;

оплата боргів за виконавчими провадженнями;

можливість ділитися копіями цифрових документів;

перевірка дійсності цифрових документів іншої людини;

оформлення допомоги для ВПО чи допомоги з безробіття;

подача заяви на реєстрацію шлюбу;

комплексна послуга для батьків єМалятко;

оформлення субсидій;

реєстрація і декларація ФОП.

Що робити, якщо додаток «Дія» не відображає документи?

Якщо додаток «Дія» не відображає документи, або у вас виникла проблема з е-правами чи е-свідоцтвом, вам необхідно авторизуватися в електронному кабінеті водія та скористатися послугою уточнення даних. Це потребує повторного заповнення всіх полів необхідними даними та надання зображень документа з обох сторін. Після цього працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС. У випадку виникнення якихсь неточностей або відсутності фотографії громадянина, йому запропонують особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для виправлення цієї проблеми.

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Для оновлення даних про інші документи спробуйте повторно авторизуватися в застосунку зручним для вас способом — через NFC або BankID. Зазвичай біометричний закордонний паспорт або закордонний паспорт, виданий після 2015 року, автоматично відобразиться в Дії за наявності всіх даних у реєстрі ДМС. Закордонний паспорт, виданий до 2015 року, не підтягнеться в застосунок. Якщо ви виявили якісь неточності у своїх даних, то для початку варто повідомити про помилку ваш банк. Це робиться для того, щоб переконатися у коректності введених даних. Якщо помилки в банківських даних відсутні, то варто звернутися до ДПС за місцем реєстрації, там перевірять дані та за необхідності видадуть вам новий документ.

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Послуги з перереєстрації та розмитнення авто в Дії

Наразі в Дії послуга перереєстрації авто доступна лише для фізичних осіб. Вони можуть переоформити свої легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди, але не машину, за продаж якої треба сплачувати податок. Щоб скористатися цією послугою, потрібно щоб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів був завантажений електронний висновок експертного дослідження, який надають після огляду автомобіля. Його можна отримати від працівників Експертної служби МВС або інших державних спеціалізованих установ.

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Розвʼязання іншої проблеми, а саме розмитнення авто, стане можливим вже цього року, коли додаток Дія введе таку функцію. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, якщо автоматизувати визначення митної вартості автомобіля за допомогою створення спеціальної бази, це зменшить рівень корупції та значно спростить роботу митної служби.

Таку базу може сформувати Мінцифра на основі даних Митницаі. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна. Загалом, після запуску цієї функції весь процес розмитнення буде відбуватися онлайн. Щоб отримати послуги більше не доведеться звертатися в інші служби, все буде доступне у застосунку. Спеціальна програма навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.

Наприкінці грудня того року 59 депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який зобов’яже фізичних осіб розмитнювати автомобілі в застосунку «Дія». Норма стосуватиметься як нових, так і вживаних автомобілів. Щороку через непрозору процедуру розмитнення автівок Україна втрачає близько $50-150 млн (1,8-5,6 млрд грн), а коли запрацює сервіс онлайн розмитнення в Дії всі ці гроші будуть надходити в бюджет.

Нові послуги в Дії для бізнесу: що пропонує сервіс?

Уряд вніс відповідні зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, тому юридичні особи тепер зможуть за допомогою цифрового сервісу "Дія.Підпис" завіряти документи онлайн. Раніше ця можливість була доступна тільки фізичним особам.

Мінцифра наголошує, що розширення сервісу "Дія.Підпис" на юридичних осіб сприятиме спрощенню бізнес-процесів та зробить дії підприємців більш прозорими. Також повідомляється, що в мобільному додатку "Дія" можна буде генерувати "Дія.Підпис" без обмежень та використовувати для авторизації на платформах і в застосунках.

Внесення змін про ФОП через портал Дія

Внесення змін про ФОП через портал Дія тепер доступні онлайн, як й реєстрація фізичної особи підприємця, яка вже запрацювала раніше. Наразі не треба звертатися на портал державних послуг, достатньо запустити додаток Дія, щоб відкрити товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або зареєструватися як фізична особа підприємець (ФОП).

Нова можливість для підприємців дозволяє швидко змінити прізвище, ім'я, по батькові та місцеперебування ФОП онлайн. Більше немає потреби йти до міської ради, ЦНАП або нотаріуса, стояти в чергах та платити внесок за подання заявки. Розширена послуга на порталі "Дія" може бути оформлена всього за кілька хвилин, заява буде розглянута протягом доби та вартує 190 грн замість 250 грн.

Виплати за працевлаштування ВПО

Окрім того, не так давно запущено можливість для підприємців отримати 6500 грн за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Президент України Володимир Зеленський особисто доручив підтримати ВПО та розробити грантову програму для заохочення бізнесу, саме тому застосунок Дія впровадив функцію онлайн подачі заяви. Кожного разу, коли ви наймаєте на роботу українця з довідкою ВПО, то можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини.

Компенсація нараховується підприємцю на кожного переселенця працевлаштовано після 24 лютого 2022 року, за умови, що він отримав довідку ВПО теж після 24 лютого. При цьому робітник не повинен отримувати зарплату менше за мінімальну, а працедавець повинен сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування та надати свою податкову звітність за IV квартал 2021 року.

В Україні запустять сервіс «Дія.Офіс» для посадовців

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дає змогу запустити «Дія.Офіс» для посадовців. Мета цього проєкту — підвищити ефективність роботи держслужби завдяки цифровізації. Спочатку працівники будуть мати у Дії електронне посвідчення, проводити опитування та користуватися сервісами, які підвищать ефективність комунікації. Пізніше планується запустити функціонал з оцінкою ефективності та КРІ для кожного держслужбовця, що дасть змогу оцінити його власну ефективність робота та актуальність цілей, якими займається те чи інше міністерство.

Через сервіс Дія.Офіс можна буде переглянути інформацію про структуру держорганів та відповідальних за напрями, що значно збільшить прозорість їхньої роботи для простих громадян. А головне що для реалізації проєкту не виділятимуть додаткові бюджетні кошти. Програмне забезпечення розробляють за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом «Східна Європа» та за сприяння «Проєкту підтримки Дія», який Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) реалізує за фінансування уряду Швеції.

Які нові послуги для моряків надає портал Дія?

Процес отримання дипломів моряками тривалий час залишався найскладнішим і одним з найбільш корумпованих в нашій країні. Реєстр документів перебував у приватних руках і приносив організаторам корупційних схем до $150 мільйонів на рік. Запуск послуги для отримання дипломів та перекваліфікації моряками на порталі Дія дозволив повністю позбавитися корупційного елементу в цій сфері.

Наразі моряки можуть подати заявку на отримання кваліфікаційних документів командного складу. Підтвердити або підвищити свій ранг можна онлайн з будь-якої точки світу, тому скористатися сервісом можуть навіть ті моряки, які зараз працюють на судні за межами України. Для цього достатньо подати заявку на порталі Дія, підписати її електронним підписом, дочекатися результатів розгляду та отримати диплом або свідоцтво фахівця. Загалом, за 5 місяців роботи сервісом скористалось понад 10 тисяч моряків командного складу, для них було виготовлено більш ніж 11 300 кваліфікаційних документів.

На порталі Дія доступний й сервіс подання скарги до Адміністрації судноплавства на відмову в отриманні кваліфікаційних документів. За 5 місяців роботи послуги цим функціоналом скористалися аж 304 рази. Планується модернізація процесу отримання кваліфікаційних документів для моряків, а також розширення категорії звань для рядового складу.

Які плани цифрової трансформації на 2024 рік в Україні?

У Дія з'явилися документи про освіту: початок бета-тестування

Більше не треба буде зберігати велику кількість паперів та робити копії при поданні заяви на роботу, а також ви зможете зареєструватися на вступ до вищого навчального закладу, використовуючи електронні версії своїх освітніх документів. Дія впроваджує нову функцію, завдяки якій ваші документи про середню, повню та вищу освіту тепер будуть зберігатися й в цифровому форматі. Тому навіть якщо ви втратили свій атестат або диплом, то за декілька кліків зможете отримати всю необхідну інформацію в електронному вигляді.

Наразі в мобільній програмі "Дія" розпочалось бета-тестування документів про освіту. Якщо ви громадянин України віком від 14 років та маєте підтверджений податковий номер то можете приєднатися до тестування та першими оцінити нові можливості. На жаль поки що програма передбачає відображення основних даних про навчальний заклад та ваш статус в ньому, а ось надання користувачеві інформації з додатків документів про освіту на цьому етапі реалізації не передбачена.

Федоров поділився планами на 2024 рік: онлайн-шлюб та кабінет пацієнта

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які оновлення чекати в Дії найближчим часом, серед них довгоочікуваний сервіс розмитнення авто та можливість зареєструвати шлюб онлайн. Раніше в додатку вже можна було подати заяву на одруження та на отримання допомоги при народженні дитини, тепер навіть процес реєстрації шлюбу хочуть перевести в онлайн формат.

Наразі у Дії вже доступні понад 90% найзатребуваніших сервісів. При цьому Мінцифра не перестає слідкувати за попитом суспільства та робить "державу у смартфоні" все доступнішою. Михайло Федоров розповів появу яких послуг очікувати в застосунку найближчим часом: