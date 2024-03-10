В Офісі президента кажуть, що процедура призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії вже запущена. Зараз оформляють необхідні документи. 

Про це розповів заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

«Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України», - повідомив Сибіга.

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За словами Сибіги, після погодження кандидатури Залужного на посаду «мають відбутися ще певні процедури». 

Після отримання агреману британської сторони президент повинен підписати указ про призначення послом відповідної кандидатури.

Цього тижня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Валерія Залужного звільнили з військової служби за станом здоров’я. Взимку він начебто пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним до служби в армії. 

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8 лютого президент відправив Валерія Залужного у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ. Його замінив Олександр Сирський. 

Тоді ж президент призначив нових командувачів. 

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