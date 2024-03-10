Папа Римський Франциск закликав до переговорів у війні РФ проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI ще минулого місяця. Однак текстова версія розмови з'явилася у суботу.

Понтифік вважає, що сторона, яка програє, повинна знайти сміливість, визнати це і погодитися на переговори.

У понтифіка запитали про його позицію в дебатах про те, чи повинна Україна здатися або ж навпаки - це лише узаконить дії РФ.

У запитанні інтерв'юер використав термін «білий прапор»

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«Це одна з інтерпретацій. Але я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори», - сказав Франциск.

На думку Папи Римського, переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних партнерів.

«Слово «переговори» - сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнали поразки, що справи йдуть не дуже добре, вам потрібно мати сміливість вести переговори», - сказав Франциск.

Папа Римський вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти з проведенням переговорів.

«Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього та інші країни», - зауважив понтифік.

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Напередодні Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував провести мирний саміт за участі Росії. Київ виступив проти такої ідеї. Україна вважає, що РФ не може брати участь у першому саміті миру.

Reuters зазначає, що під час цього інтерв'ю Папа Франциск вперше використовував такі терміни, як «білий прапор» чи «поразка» у контексті війни в Україні. Хоча раніше він вже говорив про необхідність перемовин.

Слова Папи Римського прокоментували у Ватикані.

Очільник пресслужби Маттео Бруні запевнив, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України. Мовляв, Франциск скористався запропонованим інтерв’юером терміном «білий прапор», щоб вказати на необхідність припинення військових дій та миру.

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Папа підтвердив свою «глибоку прихильність» до українського народу й закликав усі сторони «створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого й тривалого миру», - сказав керівник пресслужби.