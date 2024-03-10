Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості підняти «білий прапор» і бути готовою до переговорів з Росією.

Польський дипломат запропонував понтифіку заохотити Путіна вивести свої війська з України - і тоді перемовини не знадобляться.

«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів», - написав Сікорський.