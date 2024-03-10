Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості підняти «білий прапор» і бути готовою до переговорів з Росією.
Польський дипломат запропонував понтифіку заохотити Путіна вивести свої війська з України - і тоді перемовини не знадобляться.
«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів», - написав Сікорський.
How about, for balance, encouraging Putin to have the courage to withdraw his army from Ukraine?— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 10, 2024
Peace would immediately ensue without the need for negotiations. https://t.co/gWNYSUt79u
Інтерв'ю з Папою Римським, яке опублікували напередодні, викликало хвилю обурень.
Понтифік заявив, що сторона, яка нібито програє, повинна мати мужність погодитися на переговори.
У Ватикані потім запевнили, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України.
Мовляв, Франциск скористався запропонованим інтерв’юером терміном «білий прапор», щоб вказати на необхідність припинення військових дій та миру.
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