Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував слова Папи Римського Франциска про те, що Україна має набратися сміливості підняти «білий прапор» і бути готовою до переговорів з Росією.

Польський дипломат запропонував понтифіку заохотити Путіна вивести свої війська з України - і тоді перемовини не знадобляться. 

«А як щодо балансу, заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир настав би негайно без необхідності переговорів», - написав Сікорський. 

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Інтерв'ю з Папою Римським, яке опублікували напередодні, викликало хвилю обурень.

Понтифік заявив, що сторона, яка нібито програє, повинна мати мужність погодитися на переговори. 

У Ватикані потім запевнили, що понтифік не мав на увазі капітуляцію України. 

Мовляв, Франциск скористався запропонованим інтерв’юером терміном «білий прапор», щоб вказати на необхідність припинення військових дій та миру. 

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