"20 днів у Маріуполі" отримав першу в історії незалежної України премію "Оскар", перемігши в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Про це стало відомо з трансляції 96-ї церемонії вручення премії Американської кіноакадемії.

Режисер стрічки Мстислав Чернов під час вручення нагороди зазначив, що волів би, щоб "цього фільму не було... і Росія ніколи не нападала на Україну".

"Мабуть, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не убивала десятки тисяч наших громадян, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах. Але я не можу змінити минуле... Втім, усі ми можемо зробити так, що правда переважить. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім! Слава Україні!", - сказав Чернов зі сцени.