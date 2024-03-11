"20 днів у Маріуполі" отримав першу в історії незалежної України премію "Оскар", перемігши в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Про це стало відомо з трансляції 96-ї церемонії вручення премії Американської кіноакадемії.
Режисер стрічки Мстислав Чернов під час вручення нагороди зазначив, що волів би, щоб "цього фільму не було... і Росія ніколи не нападала на Україну".
"Мабуть, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не убивала десятки тисяч наших громадян, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах. Але я не можу змінити минуле... Втім, усі ми можемо зробити так, що правда переважить. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім! Слава Україні!", - сказав Чернов зі сцени.
'20 Days in Mariupol' wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024
На важливості історичного "Оскара" для України наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Світ побачив правду про злочини Росії. Наш фільм розбив ворожу пропаганду. Справедливість завжди перемагає. Вдячні всій команді, яка працювала над фільмом за те, що нагадали всьому світу - війна триває і зло поки ще живе. І поки воно живе, Маріуполь може повторитися", - написав Єрмак у Telegram.
Нагадаємо, Kyiv Post розповідав про історію створення стрічки "20 днів у Маріуполі".
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