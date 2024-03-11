Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував слова Папи Франциска про "білий прапор" для України.

Про це повідомляє пресслужба українського лідера.

За словами Зеленського, "російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".

"В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась", - підкреслив він.

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Президент України нагадав, що "коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, всі українці стали на захист: християни, мусульмани, юдеї".

"Я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква - з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів - десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у Ватикані пояснили позицію понтифіка щодо війни Росії проти України.