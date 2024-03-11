Джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) підтвердили відставку Головнокомандувача Військово-морського флоту Росії адмірала Ніколая Євменова.
Як повідомив співрозмовник, відповідаючи на запитання про причину такого кадрового рішення Кремля, “відставка планувалась давно”, а “останньою краплею стало знищення корабля "Сергєй Котов”.
Українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ, “досить багато” пошкодили, зокрема, військовий патрульний катер "Сергєй Котов" минулого тижня. Він був потоплений за допомогою морських безпілотників українського виробництва MAGURA V5.
Потоплення кораблів, включно з флагманом, ракетним крейсером “Москва” - ганьба для Росії. Тому Кремль був змушений перемістити кораблі з Севастопольської військово-морської бази в Криму до порту Новоросійська, далі на схід.
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Разом з тим, низка медіа, російських зокрема, повідомили про те, що замість Ніколая Євменова тимчасово виконувати обов’язки командувача ВМФ РФ буде Александр Моісєєв. До цього він обіймав посаду командувача Північним флотом.
Своєю чергою, в Москві не коментують ці кадрові перестановки, які, за процедурою, оголошуються у відповідному указі президента.
"Є укази під грифом "таємно", я не можу їх коментувати. Публічних указів з цього приводу не було", - заявив журналістам речник Кремля Дмітрій Пєсков.
Відставка Євменова стане найбільшою кадровою зміною в російському військовому керівництві з моменту звільнення начальника повітряно-космічних сил Серґєя Суровікіна минулого року. 61-річний Євменов був призначений командувачем ВМФ у травні 2019 року та пробув на посаді майже п'ять років.
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