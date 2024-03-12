Президент Володимир Зеленський зазначив, що Збройні сили України заблокували російський наступ і стабілізували лінію фронту на тлі повідомлень про прогрес ворога на сході.

В в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV 11 березня Зеленський сказав: "Наступ Росії зупинено", наголосивши, що наразі ситуація на фронті набагато краща, ніж у попередні три місяці. Він також високо оцінив українське військове керівництво та війська.

Втім, за його словами, ситуація може змінитися на негативну, якщо Україна не почне отримувати військову допомогу від Заходу в достатньому обсязі.

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Президент України окремо прокоментував слова Емманюеля Макрона щодо можливості відправки західних військ в Україну.

"Україна не є членом НАТО. Те, що він сказав, що ми не можемо нічого "виключати", я думаю, пов’язано в першу чергу з Владіміром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на території Франції. Ваші діти не загинуть в Україні", — запевнив Зеленський.

"Але якщо Путіну вдасться напасти на іншу країну НАТО, то ситуація буде зовсім іншою", — додав він.

"Це країни НАТО повинні будуть вирішити, надсилати чи ні свою армію", — пояснив Зеленський, посилаючись на 5 статтю Північноатлантичного договору, яка передбачає, що напад на одного члена НАТО викликає відповідь усього Альянсу.

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Разом з тим, стосовно танків "Леопард" чи САУ "Цезар" він сказав: "Чому б не подумати про технічний персонал, який приїде в Україну?".

На запитання щодо жорстких висловлювань Макрона по відношенню до Путіна український лідер відповів: "Я думаю, він зрозумів, що Путін його обдурив... Думаю, що він йому більше не довіряє".

Нагадаємо, Макрон відвідає Україну найближчими тижнями.