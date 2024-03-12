Сьогодні Європейський Союз продовжив на наступні пів року, до 15 вересня, дію індивідуальних обмежувальних заходів проти тих, хто несе відповідальність за підрив або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє Укрінформ.



«Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти відповідальних за підрив або загрози територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України на наступні шість місяців, до 15 вересня 2024 року», - йдеться у повідомленні.

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Чинні обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі до ЄС для фізичних осіб, а також заборону для громадян та установ ЄС надавати будь-які фінансові або економічні активи персонам або установам, проти яких застосовані обмежувальні заходи ЄС.



Ці санкції продовжують застосовуватися до більш ніж 2100 осіб та установ, багато з яких причетні до триваючої неспровокованої та нічим не виправданої повномасштабної військової агресії Росії проти України.

Під час перегляду чинних санкцій Рада ЄС прийняла рішення виключити із санкційного переліку трьох осіб та видалити з цього списку дев’ять персон, що померли.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Європейський Союз застосував 13 пакетів індивідуальних та секторальних економічних санкцій проти Росії.

Раніше ми писали, що Європарламент прийняв резолюцію на підтримку проєкту Директиви (регуляторний документ ЄС) із запровадження кримінальної відповідальності за порушення або обходження санкцій ЄС.