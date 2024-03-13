Джерела Kyiv Post повідомили, що Служба безпеки України (СБУ) дронами атакувала одразу три російські нафтопереробні заводи: у Рязані, Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область) у ніч проти 13 березня.

Атаковані сьогодні НПЗ у топ-5 найбільших у Росії.

Джерела стверджують, що ці атаки є продовженням низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. 

«Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», - додало джерело Kyiv Post.

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Співрозмовник повідомив, що СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

За словами місцевих жителів, по нафтопереробному заводу в Рязані вдарили три безпілотники. Пожежа спалахнула на площі 100 квадратних метрів.

Пізніше в мережі зʼявилися ще кілька відео атаки на рязанський нафтозавод. Зазначалося, що дрон намагалися збити стрілецькою зброєю, але не вийшло.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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