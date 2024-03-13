У Кривому Розі під час розбирання завалів на місці вчорашнього влучання російської ракети в житлову дев’ятиповерхівку знайшли тіло людини. Кількість загиблих зросла до 5 осіб.



Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



“На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік. Був виявлений при розборі завалів на одному з поверхів”, - йдеться в його дописі.

Також сьогодні вранці в лікарні померла 47-річна жінка. Її травми були несумісні з життям.

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Ввечері у вівторок росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Сьогодні вранці очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих і понад 40 поранених.