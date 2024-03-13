Сили спеціальних операцій (ССО) відзвітували, що протягом доби один із їхніх підрозділів за допомогою FPV дронів ліквідував 13 російських солдатів і шість одиниць техніки, серед яких танки та важка вогнеметна система "Солнцепьок".

Про це йдеться у Telegram ССО.

"25 окупантів та 6 одиниць техніки - результат роботи одного підрозділу ССО за добу", - сказано в підписі до оприлюдненого відео.

У зоні відповідальності 8-го полку ССО під час розвідки бійці виявили техніку та живу силу противника. Спецпризначенці завдали серію ударів FPV дронами.

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"Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше, як на пару хвилин", - прокоментував оператор 8-го полку ССО.

Опубліковані кадри демонструють, як дрони атакують російських військових, а деякі з них намагаються відбиватися від безпілотників. Спецпризначенці зауважили, що в результаті ударів було ліквідовано 13 російських військових, а ще 12 були поранені.

На відео показані й моменти влучання дронів у російську військову техніку.

"За результатами роботи пошкоджено та виведено з ладу: 2 танки; ТОС-1А "Сонцепьок"; 2 бойові машини піхоти та бойова броньована машина", - повідомили в ССО.

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Не уточнюється, які саме моделі танків пошкодили спецпризначенці. Водночас вартість одного танку складає мінімум кілька мільйонів доларів.

"Солнцепьок" - це важка вогнеметна система, яка використовується для знищення легкої броньованої техніки та живої сили противника на відкритій місцевості, а також для руйнування фортифікаційних споруд шляхом потужного об’ємного вибуху.

Термобаричний боєприпас "Солнцепьоку" формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, а згодом так само стрімко падає приблизно на 160 мм ртутного стовпа. Тож навіть якщо противнику вдалося вціліти після самого вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів.

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Висока точність залпової стрільби "Солнцепьоку" досягається за рахунок автоматичного наведення на ціль, що перебуває на відстані до 7 кілометрів. Вартість такої установки становить до 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку січня українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепьок" з американської РСЗВ HIMАRS.