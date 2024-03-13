У п'ятницю, 15 березня президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери планують працювати над зменшенням напруженості навколо "українських питань", яка впродовж останніх тижнів досягла свого піку.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставлених німецьких і французьких чиновників.

Пізніше у п'ятницю до перемовин Макрона і Шольца долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, аби поновити діалог у межах "Веймарського трикутника" - неформального об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, яке виникло в 1991 році.

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За даними видання, головна мета саміту в Берліні - продемонструвати єдність після періоду напруженості, під час якого франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

Що відбувається у відносинах Берліна і Парижа

Загострення у відносинах між Францією і Німеччиною досягло свого піку наприкінці лютого, відзначає Politico. За підсумками неформальної зустрічі майже 30 лідерів у Парижі Макрон заявив, що "не виключає можливість відправки західних військ в Україну", пообіцявши зробити "все можливе, аби Росія не виграла цю війну".

Шольц, своєю чергою, відкинув можливість використання сухопутних військ європейських країн.

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За кілька днів потому французький лідер прокоментував позицію німецького колеги наступним чином: "Європа очевидно стикнулася з моментом, коли потрібно не бути боягузами".

Пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що слова Макрона "насправді жодним чином не допомагають вирішити наявні проблеми, коли йдеться про допомогу Україні".

Видання пише, що у приватних розмовах німецькі чиновники апелюють до того, що хоча й Макрон безапеляційно висловлювався щодо України, військова підтримка з боку Франції навіть близько не такого рівня, як із боку Німеччини.

За останніми даними трекера підтримки України від Кільського інституту, США залишаються беззаперечним лідером за обсягом підтримки, Німеччина посідає друге місце з 17,7 млрд євро, а Франція досі на 14-му (640 млн євро), хоча має один із найбільших військово-промислових комплексів у Європі.

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Нагадаємо, президент Макрон відвідає Україну найближчими тижнями. Президент Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ запевнив, що Париж не планує скасовувати візит попри балістичний удар Росії по Одесі під час візиту грецького лідера.