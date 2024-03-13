Європейський Союз виключив із санкційних списків співзасновника російської IT-компанії "Яндекс" Аркадія Воложа.

Про це йдеться в повідомленні офіційного журналу Євросоюзу.

У 2023 році бізнесмен назвав війну Росії проти України "варварською". Відомо, що Волож володіє 8,5% частки в Yandex NV через сімейний траст, проте не має права голосу в цій компанії.

Також зі списку санкцій виключили:

колишнього віце-президента АФК "Система" Сергія Мндоянца

очільника європейського відділення мотоклубу "Нічні вовки", громадянина Словаччини Йозефа Хамблека

командира ПВК "Вагнера" Дмітрія Уткіна (загинув у серпні 2023 року)

депутата Держдуми РФ Ніколая Борцова

депутата Держдуми РФ Віктора Зубарєва;

заступника міністра оборони РФ Геннадія Жидка (помер у серпні 2023 року).

Раніше ми писали, що Європейський Союз продовжив до 15 вересня 2024 року дію індивідуальних обмежувальних заходів проти росіян, відповідальних за загрози територіальній цілісності України. Ці санкції продовжують застосовуватися до понад 2100 осіб та установ.





