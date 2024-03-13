У п'ятницю, 15 березня Європейська комісія планує представити план наступних кроків щодо перерахування прибутків від заморожених російських активів на користь України. Лідери держав-членів Євросоюзу обговорять цю ініціативу на саміті, який відбудеться у Брюсселі 21-22 березня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з процесом обговорення.

За даними видання, деякі лідери ЄС ставляться з обережністю до нової ініціативи президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка передбачає, зокрема використання накопичених коштів на закупівлю зброї для українського війська.

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Найбільшу обережність висловили Париж і Берлін, а також Європейський центральний банк, які побоюються помсти Кремля щодо європейських активів, а також того, як це вплине на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.

"У нас є юридична чіткість і умови, щоб дозволити використовувати ці доходи для підтримки України. Ми повністю віддані просуванню вперед, наступним кроком якого стане дозвіл щодо перенаправлення цих надходжень до бюджету ЄС на користь України", - зазначив Єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

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Водночас деякі країни, зокрема Ірландія, Мальта і Люксембург, вважають, що план використати кошти на закупівлю зброї для України потребує більш ретельного аналізу. Угорщина ж, своєю чергою, наголосила, що ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України.

Загалом західні країни заморозили близько 260 мільярдів євро Росії у вигляді цінних паперів і готівки, понад дві третини з яких знаходяться на території ЄС. У Брюсселі очікують отримувати близько 3 млрд євро на рік від цих заморожених активів, підтвердили співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності.

Більшість активів Центробанку РФ зберігається в Euroclear, брюссельській розрахунковій палаті, яка займається інвестуванням цих коштів. Вони можуть заробити 15-20 млрд євро до 2027 року, повідомило одне із джерел.

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Західні союзники наразі сходяться у питанні того, що заморожені російські активи мають залишатися закритими для Москви, якщо та не пообіцяє допомогти у відбудові України. Втім, вони поки що не мають спільної позиції щодо того, чи є законним прямий арешт цих коштів.

Нагадаємо, посли ЄС погодили надання додаткових 5 млрд євро на зброю для України.