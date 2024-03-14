Загальний огляд:
- Європа погодила виділення коштів на озброєння для України
- Двоє загиблих, більше десяти поранених, у тому числі діти, в результаті удару дронів по Сумах
- США не зважають на ядерні погрози, а Росія заявляє, що її тріада «більш сучасна»
- ЗСУ відходять далі на захід від Авдіївки
- Московські спецназівці намагались атакувати біля Антонівського мосту
Брюссель сформував 5-мільярдний фонд для фінансування України у її війні проти російського агресора
Німеччина і Франція відклали в бік свої розбіжності, і в середу ЄС оголосив про виділення 2 млрд євро на закупівлю зброї для Києва.
Як повідомила агенція Франс-Пресс (AFP), Бельгія, яка нині головує в ЄС, заявила, що представники блоку досягли «принципової згоди» після того, як були владнані розбіжності з деяких питань між Берлином і Парижем.
Франція наполягала на закупівлі зброї, боєприпасів і техніки лише європейського виробництва, але зрештою дозволила дати певний «простір для маневру» на той випадок, якщо європейські виробники не зможуть негайно поставити таку зброю чи техніку.
Німеччина, яка наразі допомагає Україні найбільше з усіх країн-членів ЄС, домовилася з Брюсселем, що ЄС зарахує частину допомоги Берліна Києву як майбутні внески Німеччини до фонду допомоги Україні.
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Країни-члени ЄС уже надали Києву допомогу на загальну суму 28 млрд євро.
Після удару дронів рятувальники дістали тіла двох загиблих сумчан, 12 людей поранені
У середу рятувальники дістали тіла двох чоловіків з-під завалів житлового будинку в Сумах, зруйнованого російськими «Шахедами» у вівторок.
«З-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули. Також працівниками ДСНС врятовано 10 мешканців будинку (5 деблоковано), 12 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні ДСНС у Telegram. (До того повідомлялося про одного загиблого.) Серед поранених – діти віком 6 і 10 років.
У вівторок Президент Володимир Зеленський пообіцяв помститися за ракетний удар по Кривому Рогу – його рідному місту, в результаті якого загинули троє мешканців житлового будинку і десятки були поранені. Ще одна російські ракета влучила в інший житловий будинок.
In Sumy, debris removal is ongoing at the site where the Russian “Shahed” UAV crashed, damaging part of a residential building. Five people have been rescued from the rubble, and all necessary services and equipment are actively engaged in the operation. Assistance is being… pic.twitter.com/rqKS3NdlQt— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2024
Білий дім заявив, що не бачить ознак готовності Росії застосувати ядерну зброю
«Ми не бачимо … жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, – заявила на брифінгу в середу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. – А російська ядерна риторика протягом усього цього конфлікту була безрозсудною й безвідповідальною».
Раніше ядерною дубиною в Кремлі розмахував заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв, чиї регулярні погрози ядерним апокаліпсисом давно зробили його посміховиськом у світі. Тепер за неї взявся президент Владімір Путін, заявивши в середу, що застосує ядерну зброю, якщо США «загрожуватимуть суверенітету» [Росії] присутністю своїх військ в Україні.
«Наша тріада, ядерна тріада, більш сучасна, ніж будь-яка інша тріада. Такі тріади насправді є тільки у нас і у американців. І ми пішли набагато далі», – сказав Путін в інтерв'ю на державному телебаченні, наголосивши, що застосувати ядерну зброю може лише за певних умов. Зокрема, «якщо йтиметься про існування російської держави, заподіяння шкоди її суверенітету та незалежності».
President Vladimir Putin said that Russia is ready to use nuclear weapons if there is a threat to its statehood, sovereignty or independencehttps://t.co/pNPzXdt7Fi pic.twitter.com/TjKssC5lYy— TIME (@TIME) March 13, 2024
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про просування російських військ на північний захід і південний захід від Авдіївки, вихід з якої підрозділи ЗСУ розпочали рівно місяць тому, після чого це місто було захоплене.
На опублікованих у вівторок геолокаційних кадрах видно переміщення російських підрозділів біля східних околиць села Бердичі (на північний захід від Авдіївки), а також вулицею Першотравневою в селі Первомайське (на південний захід від Авдіївки).
Також у середу прокремлівські блогери стверджували, що росіяни закріпилися в Тоненькому (західніше Авдіївки) і захопили нові позиції в лісистій місцевості між Тоненьким і Орлівкою (також західніше Авдіївки). Один із блогерів повідомив, що найзапекліші бої точаться між Бердичами й Тоненьким, тоді як інший зауважив, що «в цьому районі бойові дії загалом сповільнились».
Оперативна ситуація на річці Дніпро
У середу російські оглядачі й московський ставленик, губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо повідомили, що російські морські піхотинці, десантники й добровольці «здійснили обмежений рейд на українські позиції» на правому березі Дніпра біля Антонівського мосту.
Один із кремлівських блогерів уточнив, що в рейді були задіяні сили 45-ї бригади спецназу, а ISW в своєму звіті підкреслив, що не знайшов візуальних підтверджень ані дій росіян на правому березі, ані жодних змін лінії фронту в тому районі.
Сальдо також стверджував, що російські військові не намагалися закріпитися на правому березі, і що після рейду всі вони повернулися на свої позиції на лівому. Тим часом, речники Генштабу ЗСУ повідомили, що бої продовжувалися біля рибальського селища Кринки на лівому березі, де українські війська вже багато місяців утримують плацдарм.
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