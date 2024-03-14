Загальний огляд:

Європа погодила виділення коштів на озброєння для України

Двоє загиблих, більше десяти поранених, у тому числі діти, в результаті удару дронів по Сумах

США не зважають на ядерні погрози, а Росія заявляє, що її тріада «більш сучасна»

ЗСУ відходять далі на захід від Авдіївки

Московські спецназівці намагались атакувати біля Антонівського мосту

Брюссель сформував 5-мільярдний фонд для фінансування України у її війні проти російського агресора

Німеччина і Франція відклали в бік свої розбіжності, і в середу ЄС оголосив про виділення 2 млрд євро на закупівлю зброї для Києва.

Як повідомила агенція Франс-Пресс (AFP), Бельгія, яка нині головує в ЄС, заявила, що представники блоку досягли «принципової згоди» після того, як були владнані розбіжності з деяких питань між Берлином і Парижем.

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Франція наполягала на закупівлі зброї, боєприпасів і техніки лише європейського виробництва, але зрештою дозволила дати певний «простір для маневру» на той випадок, якщо європейські виробники не зможуть негайно поставити таку зброю чи техніку.

Німеччина, яка наразі допомагає Україні найбільше з усіх країн-членів ЄС, домовилася з Брюсселем, що ЄС зарахує частину допомоги Берліна Києву як майбутні внески Німеччини до фонду допомоги Україні.

Країни-члени ЄС уже надали Києву допомогу на загальну суму 28 млрд євро.

Після удару дронів рятувальники дістали тіла двох загиблих сумчан, 12 людей поранені

У середу рятувальники дістали тіла двох чоловіків з-під завалів житлового будинку в Сумах, зруйнованого російськими «Шахедами» у вівторок.

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«З-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули. Також працівниками ДСНС врятовано 10 мешканців будинку (5 деблоковано), 12 осіб зазнали травм різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні ДСНС у Telegram. (До того повідомлялося про одного загиблого.) Серед поранених – діти віком 6 і 10 років.

У вівторок Президент Володимир Зеленський пообіцяв помститися за ракетний удар по Кривому Рогу – його рідному місту, в результаті якого загинули троє мешканців житлового будинку і десятки були поранені. Ще одна російські ракета влучила в інший житловий будинок.