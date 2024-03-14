На дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині поліція знайшла тіло 27-річної українки, яка місяць тому народила дитину, повідомляє  Головне управління поліції Мангейма.

Жінку шукали кілька днів. Тіло української біженки знайшов випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства.

Відомо, що вона жила з маленькою донечкою та своєю 51-річною матір'ю в будинку для біженців. Немовля та матір загиблої також зникли.

Правоохоронці розшукують матір убитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину.

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Загиблою виявилася Маргарита Разас. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучені службові собаки.

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