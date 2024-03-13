12 березня президент Росії Владімір Путін в інтерв’ю з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим заявив, що в разі введення американських військ в Україну Росія “поставиться до них як до інтервентів”.

Путін також вважає, що РФ “з військово-технічної точки зору готова до ядерної війни”.

"З військово-технічного погляду ми, звісно, готові. Вони (ядерні ракети) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", - сказав він.

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Президет Росії вважає, що США активно розвивають і осучаснюють свої ядерні сили. При цьому він сподівається, що Америка “навряд чи готова завтра розв’язати ядерну війну”.

Раніше CNN опублікувало інформацію, що наприкінці 2022 року російська влада розмірковувала над застосуванням тактичної ядерної зброї в Україні після вдалих дій ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.

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Втім Путін запевнив, що готовий застосувати ядерну зброю лише за певних умов.

"Маємо свої принципи. Вони про що говорять — що ми готові застосовувати зброю, у тому числі будь-яку зброю, в тому числі й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету та незалежності. У нас все прописано в нашій стратегії, ми її не змінювали", — додав Путін.

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