На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховують трьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років.

Про цt повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ще трьох дітей вдалось вивезти з пекла окупації. Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей», – йдеться у повідомленні.

Advertisement

Зазначається, що в окупації діти були змушені відвідувати російську школу. За відмову матері погрожували, що заберуть дітей. Через тиск і переслідування росіян родина майже не виходила з дому і жила в постійному стресі.

Нині на матір з дітьми чекає реабілітація. Вони перебувають у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Очільник Херсонської ОВА зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 38 дітей із Херсонської області.



Раніше ми писали, що 11 березня з тимчасово окупованих росіянами території Херсонщини команда Save Ukraine повернула родини з п'ятьма дітьми та 18-річну дитину-сироту.