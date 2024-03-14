Сьогодні у Бєлгородскій області знову палає. Добровольчі російські формування легіон «Свобода России», «Російський добровольчий корпус» та «Сибірський батальйон», які воюють на боці України, знову анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися. Нібито бої у Сподарюшино та "українські ДРГ" Як повідомляє російський Телеграм-канал Mash, сьогодні о 8 ранку українські ДРГ намагалися проникнути на територію Бєлгородської області.



Через декілька годин у російських телеграм-каналах з’явились повідомлення про бій в районі прикордонного села Сподарюшино в Бєлгородській області.



Водночас так звані російські воєнкори повідомили про інтенсивні бої в Сподарюшино з посиланням на джерела в «департаменті безпеки». Вони стверджували, що українські диверсанти підтягують танки та БМП M2 Bradley, працює авіація і РСЗВ. Advertisement

О 9 ранку бійці РДК, легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону заявили, що протягом години почнуть обстрілювати позиції російських військових у прикордонних регіонах і великих містах Бєлгородської та Курської областей.



Засновник РДК Денис Нікітін повідомив, що удари по військових об’єктах мають відбутися через 1,5 години після публікації відео та закликав місцевих жителів евакуюватися. Advertisement

У центрі Бєлгорода пролунали потужні вибухи Місцеві телеграм-канали з 7 ранку повідомляли про ракетну небезпеку у Бєлгороді та районі. Згодом почали з'являтися фото неба нібито над Бєлгородом після атаки.

У телеграм-каналі ASTRA об 11 годині ранку написали, що місцеві жителі Бєлгорода повідомили про гучні вибухи у місті. Вони також додали фото і відео з ймовірними наслідками ударів по Бєлгороду.

РДК, ЛСР і Сибірський батальйон: Бойові дії будемо продовжувати до досягнення «поставлених цілей» О 12:32 добровольчі групи опублікували спільне звернення, де заявили, що завдали «масованих ударів» по позиціям російських військ. Advertisement «В ці моменти триває звільнення російських регіонів від кремлівського терористичного режиму. Зараз по путінським військам наносяться масовані удари в Бєлгородській і Курській областях», – йдеться в повідомленні. Повстанці стверджували, що місцева влада заважала евакуації цивільних і закликали чиновників «припинити виконувати злочинні накази» Москви. «Вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази кремлівського режиму та не перешкоджати евакуації мирних жителів із зони бойових дій, які самі вже вирішили покинути свої домівки та врятувати життя своїх родин», – йдеться у зверненні. Палаюча автівка у Бєлгороді, яку нібито розбили артилерією О 7:40 місцеві телеграм-канали повідомили про палаючий автомобіль поблизу виїзду з Бєлгорода. Пізніше вони зазначили, що внаслідок аварії є постраждалі. Advertisement Телеграм-канал ASTRA повідомив, що автомобіль постраждав від артилерійських снарядів на трасі в Бєлгороді, де, за словами місцевих чиновників, було пошкоджено п'ять будинків і 25 автомобілів.

У Бєлгородській області зафіксований обстріл медичної будівлі О 8:50 ранку російське видання ASTRA повідомило, що будівля судово-медичної експертизи в селі Сосновка, розташованому в Бєлгородській області, постраждала від обстрілу. Зазначалося, що обійшлося без втрат.

Місцевий губернатор про удари по Бєлгороду Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над регіоном було збито кілька безпілотників з жертвами серед мирного населення, жінка загинула після того, як її автомобіль "перекинувся в кювет" після вибухів.