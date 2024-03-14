Вчора Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов п’ятого президента України Петра Порошенка проти першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та 7 прикордонного Карпатського загону, які не випустили його за кордон у відрядження.

Про це заявила головна спеціалістка зі зв’язків із громадськістю та пресою Львівського окружного адміністративного суду Тетяна Романів Суспільному.

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«Вчора (13 березня, — ред.) також було винесено рішення, проголошено вступну та резолютивну частину, згідно з якою задоволення позову Петра Олексійовича відмовлено повністю», — зазначила вона.

У січні, під час підготовчого засідання, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що рішення суду є «зневагою до закону і до європейських норм демократії».

«Провладні медіа радісно повідомили: „Суд у Львові відмовив Порошенку у виплаті компенсації за скасоване закордонне відрядження“. Насправді ж Львівський окружний адміністративний суд відмовився визнавати очевидну незаконність запровадженої владою ганебної практики перешкоджання закордонним поїздкам опозиційних народних депутатів», — зазначив адвокат.

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Крім того, адвокат, посилаючись на статтю 26 Закону «Про статус народного депутата України», заявив, що конституційні права та свободи народного депутата не можуть бути обмежені в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Головань додав, що на рішення суду будуть подавати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, 18 грудня 2023 року Порошенко подав позов до окружного адміністративного суду у Львові на Корнієнка та прикордонників через те, що вони не випускали політика за кордон «без жодних на це підстав».

На підготовчому засіданні, 17 січня, Порошенко вимагав скасувати рішення та відшкодувати моральну шкоду.

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Раніше ми писали, що через відсутність відрядження за кордон не випустили народного депутата Петра Порошенка. Речник ДПСУ зауважив, що прикордонники зʼясували, що службове відрядження експрезидента скасоване. І на підставі цього щодо нього ухвалили рішення про непропуск через кордон.