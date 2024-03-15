Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками зустрічей у Вашингтоні 14 березня наголосив на важливості прискорити надання додаткової допомоги Україні, оскільки "ця весна і літо будуть вирішальними" для повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На тлі блокування американської допомоги Києву в Палаті представників топ-дипломат ЄС зазначив, що передав Вашингтону такий меседж: "Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко".

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"Це стосується і нас. Ми маємо прискоритися. Ми маємо збільшити нашу підтримку, робити більше і швидше. Ось чому ми нарощуємо наші промислові оборонні потужності. І це також стосується США", - розповів Боррель журналістам.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати на результати наступних виборів у США", - продовжив він.

Нагадаємо, демократи в Палаті представників хочуть ухвалити допомогу Україні до 22 березня. Kyiv Post розповів, яку наразі позицію щодо законопроєкту з 60 млрд дол. для України займають лідери і члени нижньої палати Конгресу США.

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