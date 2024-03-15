Німецькі правоохоронці знайшли живою доньку-немовля 27-річної українки, на тіло якої днями напрапив перехожий на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.

Про це пише Bild.

За даними Головного управління поліції Мангейма, дівчинка, яка народилася менше місяця тому, перебувала під опікою 43-річної жінки й 44-річного чоловіка.

У середу ввечері вони були затримані за підозрою у вбивстві українки, а наступного дня постали перед судом і були доставлені до виправної установи.

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У поліції повідомили, що немовля знайшли неушкодженим і доставили в лікарню з профілактичною метою. Аналіз ДНК показав, що дитина є донькою вбитої українки. Наразі вона перебуває під опікою управління у справах молоді.

Згідно з останніми даними, пошуки 51-річної матері загиблої тривають.

Матір вбитої українки. Фото: Головне управління поліції Мангейма

Нагадаємо, дипломати займаються справою побиття підлітка-українця.