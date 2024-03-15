Цивільні мешканці Бєлгородської області Росії нарікають, що не можуть спати вночі, бо російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.

У перехопленому дзвінку, опублікованому Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України в четвер, 14 березня, жінка, яка мешкає в Бєлгородській області, розповідає, що російська армія поставила РСЗВ “Град” прямо на перехресті в житловому кварталі неподалік її будинку.

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“Розгрохали Горьковський [селище Грайворонського району Бєлгородської області] там половину, кажуть. Ну і зараз бахкають нах*р так”, - розповідає жінка.

“Додумалися на перехрестя біля Кирпичного, поставили Гради. Як бахає цим градом! Ой *б твою мать, у вас там на перехресті”.

Жінка додає, що через постійні обстріли та вогонь не змогла спати цілу ніч.

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

“А я взагалі теж, я і грама не спала сьогодні всю ніч, всю ніч. Це жах якийсь один!”.

Бої між проукраїнськими російськими повстанцями та російськими військами все ще тривають у Бєлгородській області РФ. 

У бойових діях поблизу українського кордону беруть участь проукраїнські угруповання, як-от Російський добровольчий корпус (РДК), Легіон "Свобода Росії" (ЛСР) та батальйон "Сибір". 

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Бойові дії розпочались у вівторок, 12 березня, після того, як, за словами представників цих груп, вони місяцями планували дії до фейкових "виборів" Путіна.

Джерело Kyiv Post в українській воєнній розвідці (ГУР) повідомило в четвер, 14 березня, що влада Бєлгорода блокує евакуацію російського цивільного населення, щоб утримати людей в регіоні для участі у виборах 15-17 березня.

За словами російських добровольців, які зараз воюють на Бєлгородщині, ці вибори є лише показухою та покликані закріпити подальше правління президента Владіміра Путіна.

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За словами джерела в ГУР, залізничні вокзали заблоковані для людей, які намагаються виїхати з Бєлгорода. 

“Якщо буде евакуація, то там не буде виборів”, - пояснює наш співрозмовник.

Джерело розповідає, що окрім погроз, Кремль блокує вокзали. 

На запитання Kyiv Post, чи можуть цивільні виїхати до іншого регіону власним транспортом, співрозмовник відповів: “Як пощастить”, та додав, що в місті багато блокпостів.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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