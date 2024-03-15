Загальний огляд:

США закликали угорський уряд вгамувати "дику" риторику щодо України

В окупованих Росією регіонах відкриваються мобільні виборчі дільниці

Швеція приєдналася до чеської ініціативи щодо постачання Києву боєприпасів

"Росія платить високу ціну за незначні здобутки", — Генеральний секретар НАТО

Московські підрозділи продовжують наступати на захід від Авдіївки та Вербового

Посол США застеріг Орбана від "небезпечної антиамериканської риторики"

У промові з нагоди 25-ї річниці членства Угорщини в НАТО посол США в цій країні закликав її прем'єр-міністра вгамувати "дику риторику" щодо війни в Україні та "небезпечні антиамериканські меседжі".

В інтерв'ю державним ЗМІ минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "не дасть ні копійки на українсько-російську війну", і що "Україна не може стояти на власних ногах".

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Прем'єр-міністр також казав, що буде погано, якщо президента США Джо Байдена переоберуть на другий термін.

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що подібні заяви, теплі стосунки Орбана з Москвою і його витівки під час спроб не допустити Швецію в НАТО, можуть зашкодити відносинам між двома країнами.

Прессман назвав Угорщину союзником, "який поводиться не як усі", і висловив стурбованість тим, що "давній друг і союзник говорить і робить речі, які підривають довіру і дружбу".

"Орбан … безпідставно стверджує, що уряд Сполучених Штатів намагається повалити його уряд, публічно закликає до політичної поразки президента США і бере активну участь в американських партійних політичних заходах", — поскаржився Прессман.

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"У той час, як дика риторика угорського уряду в контрольованих державою ЗМІ може розпалити пристрасті або розпалити електоральну базу, рішення щодня публікувати небезпечні божевільні антиамериканські послання — це політичний вибір, і він ризикує змінити відносини Угорщини з Америкою", — сказав він.

В окупованих регіонах проходить дострокове голосування на виборах президента Росії

В окупованих регіонах України в четвер з'явилися мобільні виборчі дільниці – в Росії розпочалося голосування на президентських виборах, які офіційний Київ назвав "фарсом", повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP).

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Голосування триватиме з 15 по 17 березня. Тим часом Збройні сили України (ЗСУ) посилили повітряні атаки на населені пункти біля російського кордону, а російська національна гвардія заявила, що відбиває атаки проукраїнських ополченців у прикордонній Курській області, повідомляє AFP.

Крім того, Кремль категорично заявив, що ніяких протестів у період виборів не буде.

"Організація та участь у цих масових заходах карається відповідно до чинного законодавства", — оголосила прокуратура Москви в соціальних мережах.

Швеція виділила 30 мільйонів євро (32,6 мільйона доларів) на чеську ініціативу з постачання артилерії

Щойно вступивши до НАТО, Швеція оголосила в середу, що приєднається до ініціативи Чеської Республіки щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європейського Союзу.

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На Мюнхенській безпековій конференції в середині лютого президент Чехії Петр Павел виступив з ініціативою надати Україні більше артилерійських снарядів, закликавши країни-члени ЄС долучитися до закупівлі приблизно 800 000 снарядів, знайдених за межами блоку.

Державна агенція "Укрінформ" також повідомила, що Швеція нещодавно передала Києву допомогу на суму 7,1 мільярда крон (близько 683 мільйонів доларів США).

Генеральний секретар НАТО: Україна показала, що Росію можна перемогти

Після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Брюсселі в середу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції, що "Україна показала, що російські війська можна перемогти".

"Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки, — сказав Столтенберг. – На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 000 військових втрат. На морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії. У повітрі Україна збиває ключові російські цілі, в тому числі дорогі розвідувальні літаки".

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Офіційні українські дані про втрати Росії від повномасштабного вторгнення дещо вищі й становлять близько 428 000 осіб. Київ нарахував 26 знищених російських військово-морських кораблів, а також 672 літальних апарати, включно з гелікоптерами.

Оперативна ситуація в Донецькій області

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в четвер російські війська просунулися далі вглиб Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

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Опубліковані в середу і четвер геолокаційні кадри показують, що загарбники, схоже, зайняли позиції вздовж вулиць Миру і Казберова в центрі Бердичів.

Один із прокремлівських блогерів стверджує, що російські підрозділи також просунулися далі в Первомайському (на південний захід від Авдіївки), хоча аналітики ISW заявили, що не змогли самостійно перевірити ці твердження.

Крім того, в той час як Міністерство оборони РФ заявило, що у вівторок його війська повністю захопили селище Невельське, один із дуже небагатьох незалежних російських блогерів стверджував, що українські війська утримують там свої позиції.