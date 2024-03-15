Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що Київ напрацьовує інші опції отримання коштів на випадок, якщо Палата представників США не підтримає американську допомогу Україні.

Про це Марченко розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Варіант Б, як ми вже казали - звернення до усіх держав "Групи семи", якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, аби вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити Сполучені Штати", - сказав український урядовець.

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За його словами, це можуть бути не лише країни G-7, а й інші партнери України, наприклад, Північна Європа.

Разом з тим, у Києві наразі вважають американську допомогу основним варіантом, посилаючись на постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що у нижній палаті [ Конгресу США] рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - запевнив очільник Мінфіну.

Марченко пояснив, що американська допомога важлива для співпраці з МВФ, в межах якої формується пул партнерів довіри, які приймаються в G-7.

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Нагадаємо, демократи в Палаті представників хочуть ухвалити допомогу Україні до 22 березня. Kyiv Post розповів, яку позицію щодо законопроєкту з 60 млрд дол. для України займають лідери і члени нижньої палати Конгресу США.