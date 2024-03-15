У РФ вже готуються до наступної війни, імовірно, йдеться про конфлікт з країнами НАТО протягом наступних десяти років.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Foreign Policy.

Як зазначається, керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії заявили, що "через два роки після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль реструктуризує та розширює армію в очікуванні конфлікту з країнами НАТО, який може розпочатися у наступні 10 років".

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За словами естонських розвідників, РФ вдалося перевести економіку на воєнні рейки.

Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін зауважив, що російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни з Україною та швидко адаптуються.

За його словами, росіяни завжди "вирішували проблеми" за рахунок масовості війська. Реформи російської армії, на його думку, приведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з "великою вогневою потужністю й артилерією".

Естонський розвідник вважає, що війна РФ з НАТО не є неминучою, можна багато зробити для стримування Кремля.

"Багато сценаріїв майбутнього залежать від нашої діяльності на Заході... Конкретне завдання полягає у тому, щоб зробити Україну успішною в цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни", - заявив Росін.

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Раніше ми писали, що Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступного десятиліття, проте її може стримати нарощування збройних сил у відповідь.