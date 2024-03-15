Територія Закарпаття після І Світової війни увійшла до складу Чехословаччини, яка зобов’язалася надати українцям (русинам) національну автономію у межах Підкарпатської Русі (як тоді називали Закарпаття). Уряд країни довго не наважувався це зробити, і зробив це у момент, коли Чехословаччину вже нічого не могло врятувати.

Карпатська Україна – початок, проголошення незалежності

У жовтні 1938-го року було проголошено автономію Карпатської України зі столицею в Ужгороді, де постав свій уряд. Чехословаччина перетворилася на федеративну державу чехів, словаків та карпатських українців

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Новий український уряд відразу взявся за забезпечення захисту свого краю. У Хусті була створена Організація народної оборони «Карпатська Січ», першим командантом якої став Дмитро Климпуш.

Автономія Карпатської України була проголошена на тлі величезних геополітичних змін у Європі, що стали наслідком потурання агресії гітлерівської Німеччини (пізніше історики її сором’язливо назвуть «політикою умиротворення»).

Коли стало зрозуміло, що після Мюнхенської змови Чехословаччину вже ніщо не врятує, була проголошена незалежність Карпатської України.

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15 березня 1939-го розпочалося перше засідання Сойму Карпатської України. Під час того вікопомного засідання було проголошено незалежність, прийнято Конституцію. Державною мовою стала українська. Сойм також ухвалив синьо-жовтий прапор та національний гімн "Ще не вмерла України...".

Напад Угорщини на Карпатську Україну

Відразу після проголошення державності на Карпатську Україну напала Угорщина, союзниця нацистської Німеччини.

"Карпатські січовики" не здалися. Головною битвою цієї короткої боротьби став бій на Красному полі. Втім, опиратися набагато потужнішому супернику довго не вийшло, вже 18 березня територію Закарпаття повністю окупували угорські війська. Почалася нова трагічна сторінка історії визвольних змагань українців.

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Історичне значення Карпатської України

Втім, сьогодні нам треба згадувати не чергову трагедію, маємо говорити про історичне значення Карпатської України і вшанувати пам’ять її героїв.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України (фракція «Європейської Солідарності»), онука Дмитра Климпуша, у розмові з Kyiv Post про історичне значення Карпатської України:

Про Карпатську Україну треба знати кілька важливих речей. І це зовсім не про поразку й коротке існування.

Перше. Опір Карпатської України хортистській Угорщині – це перший збройний опір гітлерівській коаліції, коли без бою вже здалися Австрія та Чехословаччина.

Друге. Карпатська Україна була демократичною державою із законно обраним Парламентом, який у законний спосіб проголосив незалежність.

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Третє. Карпатська Україна своїм існуванням знову продемонструвала наші прагнення й спроможність до державотворення.

Увага західної преси в той час була прикута до невеликого краю, який транслював світу волю всього українського народу, розділеного іншими державами.

Вшановуючи пам’ять Дмитра Климпуша

Мій дід зі своїми братами дорого заплатив за участь у становленні цієї держави. Власне, я його ніколи не бачила, бо після ГУЛАГу він прожив недовго. Шкода, він так і не побачив незалежної України, але я пам’ятаю, як 24 серпня 1991 року плакала його дружина, а моя бабуся Єлизавета, котра теж натерпілася…

Ця пам’ять з нами крізь покоління. Найкраще її вшанування – це зміцнення України і забезпечення нашої перемоги.

Щаслива, що і я, і тато активно залучені до цієї боротьби. Впевнена, ми дідову справу вже завершимо.