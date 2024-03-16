У Раді Безпеки ООН засудили псевдовибори РФ на тимчасово окупованих територіях України. З такою заявою виступили майже 60 країн-членів організації.

«Ми рішуче засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати «вибори» президента Росії на тимчасово окупованих територіях міжнародно визнаної території України. Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципів суверенітету та територіальної цілісності», - процитував заяву постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Він наголосив, що таке «голосування» суперечить міжнародному праву.

Крім України та країн Європи, заяву підписали Японія, Австралія, Аргентина, Канада, Ліберія, Маршаллові острови, Нова Зеландія, Палау, Південна Корея, США, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка, Ізраїль.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло наголосила, що російські вибори на тимчасово окупованих територіях України є неприйнятними.

Вона нагадала, що Генасамблея ООН ухвалила низку резолюцій, відповідно до яких так звані «референдуми» Росії в Криму та деяких регіонах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей «не мають юридичної сили і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України».

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«У цьому контексті спроби Росії провести президентські вибори відсьогодні, 15 березня, по 17 березня в районах України, що перебувають під контролем РФ, є неприйнятними», - цитує Дікарло Укрінформ.

Представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія діє за шаблоном. Вона також нагадала про незаконну анексію Криму, проведення референдуму та фіктивних виборів на окупованих територіях України. Лінда Томас-Грінфілд вважає, що агресія та насильство в Україні доповнює зловмисні наміри Росії.

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Дипломатка наголосила, що Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України.

«І ми однозначно засуджуємо продовження окупації Росією частини України», - додала Лінда Томас-Грінфілд.

Протягом трьох днів - з 15 по 17 березня - росіяни обирають президента.

Російська влада організувала «голосування» й на тимчасово захоплених територіях України.

Раніше в Уряді закликали жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у російських псевдовиборах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські вибори не будуть чесними та справедливими. А «голосування» на окупованих територіях є незаконним.