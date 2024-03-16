Наступного тижня Україна очікує отримати транші від Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу.

Про це в ефірі телемарафону сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Цього року ми очікуємо отримати 5,6 млрд грн від Міжнародного валютного фонду. Сподіваюсь, наступного тижня очікуємо наступний транш. Також наступного тижня очікуємо транш від Європейського союзу у межах програми Ukraine Facility», - сказав він.

Це буде перший транш фінансової допомоги від Європейського союзу за програмою Ukraine Facility. Всього у березні Україна очікує отримати 4,5 млрд євро.

Advertisement

Загалом протягом 2024-2027 років ЄС планує виділити Україні 50 мільярдів євро.

Від МВФ у березні Київ розраховує отримати майже 900 млн доларів.

У лютому Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про третій перегляд програми Механізму розширеного фінансування.

Чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України схвалили в березні 2023 року. Вона передбачає фінансування в розмірі близько 15,6 мільярда доларів.