Рідні української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула у березні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу РФ, подали позов проти Fox News. 

Медійниця працювала з американською телекомпанією за контрактом. 

Про це пише Business Insider

Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подали батьки Кувшинової та Шейн Томсон, радник з питань безпеки SEPAR (ця британська охоронна агенція на той час працювала за контрактом з Fox News)

Сім'я загиблої звинувачує Fox News у недбалості. Мовляв, телекомпанія відправила журналістів у зону активних бойових дій, попри попередження від місцевих посадовців та консультанта з питань безпеки, які радили їм не їхати туди. 

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«Я не розумію, як було прийнято рішення для Fox News їхати туди, де небезпечно, де існувала загроза », - сказав батько загиблої журналістки Олександр.  

У відповідь Fox News опублікував заяву, в якій стверджується, що телеканал продовжує оплакувати загибель Кувшинової та П'єра Закжевські, але буде «захищатися від недостовірних тверджень у рамках цього позову».

Українська журналістка Олександра Кувшинова загинула під час артилерійського обстрілу в селі Горенка Київської області 14 березня 2022 року. Разом з нею загинув оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевські. 

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Раніше ми писали про ціну свободи слова та небезпеку для журналістів під час війни.

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