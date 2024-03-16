Про це писали російські пабліки.

Зранку у Бєлгороді знову пролунали вибухи.

Зробити вихідні влада радить і вищим навчальним закладам та дитсадкам.

У понеділок та вівторок скасували навчання у школах та коледжах. Занять не буде навіть онлайн.

ТЦ міста та району не працюватимуть у неділю та понеділок - 17 та 18 березня.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

У російському Бєлгороді та навколишніх населених пунктах на кілька днів закриють торгові центри й призупинять навчання у школах.

Напередодні ми розповідали як мешканці Бєлгородської області скаржаться, що російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.

Цього тижня у Бєлгородській області Росії поновилися бої між російськими добровольцями та військами РФ.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

У бойових діях поблизу українського кордону беруть участь проукраїнські угруповання Російський добровольчий корпус (РДК), легіон «Свобода Росії» і батальйон «Сибір».

Доброволець Легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський у коментарі Kyiv Post розповів, що нинішній рейд російських добровольців присвячений так званим виборам президента РФ Володимира Путіна.

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Джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) підтвердили, що влада російського Бєлгорода блокує евакуацію цивільних через вибори президента Росії, які відбуваються з 15 по 17 березня.

Напередодні майже 60 країн ООН заявили, що такі «вибори» на окупованих територіях України суперечать міжнародному законодавству.