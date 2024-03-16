У російському Бєлгороді та навколишніх населених пунктах на кілька днів закриють торгові центри й призупинять навчання у школах. 

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков. 

ТЦ міста та району не працюватимуть у неділю та понеділок - 17 та 18 березня.

У понеділок та вівторок скасували навчання у школах та коледжах. Занять не буде навіть онлайн.

Зробити вихідні влада радить і вищим навчальним закладам та дитсадкам.

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Зранку у Бєлгороді знову пролунали вибухи. 

У різних частинах міста спалахнули пожежі, горіли автомобілі.

Про це писали російські пабліки. 

Напередодні ми розповідали як мешканці Бєлгородської області скаржаться, що російська армія розташовує свою військову техніку в житлових кварталах, звідки російські військові відкривають вогонь.

Цього тижня у Бєлгородській області Росії поновилися бої між російськими добровольцями та військами РФ. 

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

У бойових діях поблизу українського кордону беруть участь проукраїнські угруповання Російський добровольчий корпус (РДК), легіон «Свобода Росії» і батальйон «Сибір».

Доброволець Легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський у коментарі Kyiv Post розповів, що нинішній рейд російських добровольців присвячений так званим виборам президента РФ Володимира Путіна.

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Джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) підтвердили, що влада російського Бєлгорода блокує евакуацію цивільних через вибори президента Росії, які відбуваються з 15 по 17 березня.

Напередодні майже 60 країн ООН заявили, що такі «вибори» на окупованих територіях України суперечать міжнародному законодавству. 

 

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