Цієї ночі росіяни запустили по Україні 16 «шахедів» та сім ракет. 

П'ятьма зенітними ракетами С-300 армія РФ вдарила по Харківщині та Донеччині. Двома керованими ракетами Х-59 поцілили по Чернігівщині. 

Ударні дрони окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму. Сили ППО збили 14 «шахедів». 

Більшість із них приземлили на Одещині.

Протиповітряна оборона в регіоні працювала протягом трьох годин. Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. 

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Є влучання.

В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. 

На місці удару спалахнули пожежі. Є руйнування промислових будівель. 

Ніхто не постраждав. 

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Про це повідомила обласна влада. Куди цілилися росіяни - не уточнюється. 

Ніхто не постраждав. 

Трьома ракетами російські війська атакували Мирноград на Донеччині

Поранено 86-річну жінку. 

Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони та цивільні авто.

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Цієї ночі безпілотники атакували кілька російських регіонів. 

Пабліки писали про удар по нафтопереробному заводі у Краснодарському краї.  

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