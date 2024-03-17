Цієї ночі росіяни запустили по Україні 16 «шахедів» та сім ракет. П'ятьма зенітними ракетами С-300 армія РФ вдарила по Харківщині та Донеччині. Двома керованими ракетами Х-59 поцілили по Чернігівщині. Ударні дрони окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму. Сили ППО збили 14 «шахедів».

Більшість із них приземлили на Одещині. Протиповітряна оборона в регіоні працювала протягом трьох годин. Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. Advertisement Є влучання. В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. На місці удару спалахнули пожежі. Є руйнування промислових будівель. Ніхто не постраждав.

У Чернігівському районі внаслідок влучання ракети пошкоджено будинок. Більше по темі "Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації. Про це повідомила обласна влада. Куди цілилися росіяни - не уточнюється. Ніхто не постраждав. Трьома ракетами російські війська атакували Мирноград на Донеччині. Поранено 86-річну жінку. Пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони та цивільні авто. Advertisement