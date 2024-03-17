Росіяни бояться втратити свої кораблі та намагаються уникати виходу в Чорне море.

Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Зранку 17 березня у Чорному і Азовському морях не спостерігається присутності бойових кораблів.

На думку речника, це пов’язано із небезпекою знищення російських кораблів.

Ще однією причиною такої поведінки ворога може бути небажання псувати інформаційну картину під час так званих «виборів» президента Росії.

Advertisement

Наразі в Чорному морі фіксують невеликі катери, які здебільшого призначені для робіт біля берега.

За словами Плетенчука, нині Росія змушена шукати рішення, щоб уникнути подальших втрат своїх кораблів.

«Ворог перебуває у такому положенні, що змушений шукати протидії, щоб вийти з цієї патової ситуації. Протягом невеликого часу у них сталася втрата трьох бойових кораблів завдяки роботі Сил оборони України. Зараз вони у пошуку тактичних рішень, щоб уникнути подальших втрат», - зазначив Плетенчук.

За словами речника ВМС, зараз у морі сприятлива погода, яка полегшує використання маломірних транспортних засобів, до яких належать морські дрони. Це, у свою чергу, може сприяти роботі українських військових для знищення російського флоту.

Advertisement

5 березня українські морські дрони MAGURA V5 уразили російський патрульний корабель «Сергій Котов» неподалік Керченської протоки.

14 лютого ГУР повідомило про знищення російського великого десантного корабля «Цезар Куніков».