Франція готова реагувати на чергову ескалацію з боку Росії задля безпеки України і Європи. Однак, ніколи не буде ініціатором агресії.

Про це сказав Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю українським ЗМІ.

«Ми віримо в переговори, ми це завжди робили. Але в цій ситуації агресор - це Росія… Це вона всім загрожує. Це кремлівський режим ініціює ескалацію», - наголосив президент Франції й додав, що завжди розмежовує кремлівський режим, який «злетів з котушок», і російський народ.

Advertisement

За словами Макрона, нині в Європи дві мети - не дати виграти Путіну та повернути сталий мир.

«Щоб вийти на реалізацію цієї мети, ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на те, як буде поводитися Росія», - зауважив Еммануель Макрон.

Він пояснив, що сталий мир означає відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, відновлення міжнародного права та гарантії безпеки українцям та європейцям.

«І українці в певний момент обов’язково повинні на виході з цієї війни бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але поки що я не йду з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності», - сказав французький лідер.

Advertisement

Нинішню ситуацію в Україні Макрон назвав складно. Каже, що Росія перейшла на військову економіку, а на міжнародній арені багато невизначеності щодо перспектив.

«Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб прискорити допомогу. Якщо ворог каже, що в нього лімітів немає, чому ми повинні казати, що в нас є ці ліміти?», - зауважив президент Франції.

Еммануель Макрон заявив, що підніме слухавку, якщо йому зателефонує Володимир Путін.

Advertisement

«Я послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції - бути «нервом війни». Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, військову техніку, але при цьому сприяти деескалації. Нам потрібно вийти на сталий і справедливий мир», - відповів французький лідер.

При цьому, пояснив Макрон, єдині переговори - це переговори, на які ідуть дві сторони.

Еммануель Макрон запевнив, що обов’язково приїде в Україну.

«Коли я фізично приїду (в Україну), це означатиме, що буде сильний посил і нові напрямки співпраці в тому руслі, яке ми намітили на початку року», - сказав Макрон.

Французького президента чекали в Україні у лютому. Однак, за інформацією ЗМІ, цей візит відклали.

Advertisement

16 лютого президенти України та Франції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post писав ключові пункти документа.