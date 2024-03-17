За попередньою інформацією, під прицілом був Слов'янський нафтопереробний завод. Після атаки там виникла пожежа.

Російські пабліки повідомляли про вибухи у Слов'янську-на-Кубані.

У ніч на неділю безпілотники атакували Краснодарський край Росії.

Повідомляють про одного загиблого - він нібито помер від сердечного нападу.

Про атаку дронів заявив також мер Москви Сергій Собянін.

«Сили ППО Міноборони РФ в міському окрузі Домодєдово відбили атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає», - написав він.

Згодом він повідомив, що ще два безпілотники збили в Раменському та Ступінському міських округах.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

У Бєлгородському районі начебто збили чотири дрони. За повідомленням обласної влади, у селищі Жовтневе пошкоджені лінії електро- та газопостачання.

У Брянській області російська ППО нібито збила ракету С-200.

На атаку поскаржився також губернатор Ростовської області. Стверджує, що дрон збили на підльоті до Каменська.

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Про знищення БПЛА заявив також губернатор Калузької області. За його словами, сталося це на околиці Калуги. Стверджується, що обійшлося без постраждалих.

В Ярославській області, за інформацією місцевої влади, було збито чотири дрони.

У російському Міноборони відзвітували, що за ніч ППО нібито збила 35 дронів над територією РФ.

Напередодні дрони Служби безпеки України атакували три заводи у Самарській області РФ.

Раніше безпілотники ГУР вдарили по найбільшому нафтопереробному заводу у Калузькій області.

Також джерела Kyiv Post повідомляли, що цього тижня дрони СБУ атакували три найбільші НПЗ Росії та аеродром у Воронежі.