Російська армія обстріляла тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка на Харківщині.
Війська РФ атакували населений пункт сьогодні зранку.
Поранені 36-річний фельдшер та 56-річний водій «швидкої». Їх доправили до лікарні у Харкові.
Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники.
Також зачепило будівлі, розташовані поруч, та дві автівки «швидкої».
Цієї ночі війська РФ запустили по Україні дрони та ракети. Більшість «шахедів» збили. Однак, є влучання на Одещині та Чернігівщині.
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Крім того, у ніч на неділю безпілотники атакували територію Росії. Внаслідок удару горів нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
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