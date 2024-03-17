Російська армія обстріляла тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка на Харківщині. 

Війська РФ атакували населений пункт сьогодні зранку. 

Поранені 36-річний фельдшер та 56-річний водій «швидкої». Їх доправили до лікарні у Харкові. 

Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники.

Також зачепило будівлі, розташовані поруч, та дві автівки «швидкої».

Цієї ночі війська РФ запустили по Україні дрони та ракети. Більшість «шахедів» збили. Однак, є влучання на Одещині та Чернігівщині.

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Крім того, у ніч на неділю безпілотники атакували територію Росії. Внаслідок удару горів нафтопереробний завод у Краснодарському краї. 

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