Пошкоджений одноповерховий будинок, де були медичні працівники.

Поранені 36-річний фельдшер та 56-річний водій «швидкої». Їх доправили до лікарні у Харкові.

Російська армія обстріляла тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги у селі Бугаївка на Харківщині.

Також зачепило будівлі, розташовані поруч, та дві автівки «швидкої».

Цієї ночі війська РФ запустили по Україні дрони та ракети. Більшість «шахедів» збили. Однак, є влучання на Одещині та Чернігівщині.

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Крім того, у ніч на неділю безпілотники атакували територію Росії. Внаслідок удару горів нафтопереробний завод у Краснодарському краї.