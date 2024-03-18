Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі повідомив про виділення додаткових 5 млрд грн для Сил безпеки і оборони.

Шмигаль наголосив на тому, що саме ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів.

"Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - наголосив він.

Дрони – надважливий напрямок озброєння ЗСУ

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Виділені нові кошти збільшують загальні витрати України на дрони для ЗСУ в цьому році. Як повідомлялося раніше, в державному бюджеті на 2024-й рік на виробництво та закупівлю дронів передбачено 43 млрд грн.

Наприкінці минулого року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні більше ніж у сто разів збільшено виробництво дронів.

Виробництво і постачання озброєння для ЗСУ стало надважливою проблемою й для наших союзників. Раніше ми писали, що Швеція приєдналась до ініціативи Чехії для закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європейського Союзу.

Варто також додати, що напередодні ми повідомляли про рішення Єврокомісії виділити 500 млн євро на збільшення та пришвидшення виробництва боєприпасів в ЄС.

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