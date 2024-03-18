Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Індонезії Прабово Субіанто та висловив сподівання на продовження співпраці між країнами. Під час розмови український лідер запросив Індонезію на Глобальний саміт миру щодо України.

Про це Президент України повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський привітав Субіанто з перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

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"У 2022 році я представив формулу миру - реальний шлях до справедливого миру – саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива", - зазначив він.

Президент додав, що запросив Субіанто взяти участь у саміті та реалізації пунктів української формули миру стосовно продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував проведення псевдовиборів у Росії, на яких очікувано "переміг" чинний лідер Кремля Владімір Путін із проміжним результатом 87,33% голосів.