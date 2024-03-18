Учасники добровольчих російських формувань, які минулого вівторка вирушили в рейд на територію Бєлгородської та Курської областей, розповіли про значні втрати ЗС РФ у живій силі та техніці.
Про це повідомляється в телеграм-каналі Легіону «Свобода Росії».
«За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на ранок 18 березня, у Бєлгородській та Курській областях загинули 613 військовослужбовців, санітарні втрати - 829 військових. Взято в полон - 27 військовослужбовців.
Крім того, повідомляється про значну кількість знищеної техніки:
- 7 танків (у тому числі три Т-72, один Т-72БЗ), 20 БМП (в т.ч. - БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиць Д-30, 4 БТР
- 4 міномети
- 2 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра»
- дві самоходні гаубиці 2С19 «Мста-С»
- 2 БПЛА ZALA
- БМ 21 "Град"
- комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром"
- станція РЕБ і ретранслятор
- близько шести десятків одиниць інженерної та автомобільної техніки, зокрема броньованої.
Також повідомляється про виведення з ладу значної кількості одиниць військової техніки та про знищення або пошкодження місць зосередження особового складу, складів боєкомплекту, бліндажів, веж із антенними комплексами, фортифікаційних споруд, камер відеоспостереження, станцій стільникового зв'язку, мосту в населеному пункті Горьковський тощо.
Нагадаємо, що Буданов прокоментував рейди російських добровольців, зазначивши, що вони не планують зупинятися. За словами керівника ГУР, Україна спробує допомогти російським добровольцям «у міру можливостей».
Коментарі (0)