Учасники добровольчих російських формувань, які минулого вівторка вирушили в рейд на територію Бєлгородської та Курської областей, розповіли про значні втрати ЗС РФ у живій силі та техніці.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Легіону «Свобода Росії».

«За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ наш противник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці. Кремлівські солдати деморалізовані масовою загибеллю своїх товаришів по службі, які стали безглуздими жертвами хворих путінських амбіцій», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що станом на ранок 18 березня, у Бєлгородській та Курській областях загинули 613 військовослужбовців, санітарні втрати - 829 військових. Взято в полон - 27 військовослужбовців.

Крім того, повідомляється про значну кількість знищеної техніки:

7 танків (у тому числі три Т-72, один Т-72БЗ), 20 БМП (в т.ч. - БМП-2, БМП-3)

6 гаубиць Д-30, 4 БТР

4 міномети

2 протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра»

дві самоходні гаубиці 2С19 «Мста-С»

2 БПЛА ZALA

БМ 21 "Град"

комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром"

станція РЕБ і ретранслятор

близько шести десятків одиниць інженерної та автомобільної техніки, зокрема броньованої.

Також повідомляється про виведення з ладу значної кількості одиниць військової техніки та про знищення або пошкодження місць зосередження особового складу, складів боєкомплекту, бліндажів, веж із антенними комплексами, фортифікаційних споруд, камер відеоспостереження, станцій стільникового зв'язку, мосту в населеному пункті Горьковський тощо.

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Нагадаємо, що Буданов прокоментував рейди російських добровольців, зазначивши, що вони не планують зупинятися. За словами керівника ГУР, Україна спробує допомогти російським добровольцям «у міру можливостей».