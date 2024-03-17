Бійці легіону «Свобода Росії», «Російського Добровольчого Корпусу» (РДК) та Сибірського батальйону планують й надалі продовжувати свої рейди на території РФ.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

«Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сили в них достатньо, щоб, скажемо так, досягти обмежених цілей. Що буде далі - побачимо з часом», - спрогнозував Буданов.

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За його словами, йдеться про «внутрішньодержавне питання» росіян.

«Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, що одні росіяни, що інші», - прокоментував Буданов рейди російських добровольців.

Він вважає, що РДК і легіон «Свобода Росії» набувають суб'єктності. Мовляв, їх вже не можна вважати «угрупованнями».

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

На думку керівника ГУР, у майбутньому до цих підрозділів приєднаються інші опозиційні сили як усередині Росії, так і за її межами.

«Однозначно, на мій погляд, ця суб’єктність з’являється, їх уже не можна назвати угрупованнями, це вже стає сила. Їх зараз кілька. Я думаю, що вони діють разом, близькі до об’єднання на принципах спільного бачення трансформації РФ», - сказав Буданов.

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За словами начальника ГУР, російські добровольці воюють на стороні України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Вони були в багатьох гарячих точках в Україні. Ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей», - додав очільник української розвідки.

Він зазначив, що Україна спробує допомогти російським добровольцям «в міру наших можливостей».

Кирило Буданов сумнівається, що дії добровольців вплинуть на вибори президента РФ. За словами керівника ГУР, результати голосування сфальсифіковані й відомі наперед.

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Наприклад, в Бєлгороді, який перебуває під обстрілами, росіяни «намалювали» явку на вибори в 75,7%.

Через атаки у Бєлгороді та навколишніх населених пунктах вирішили на кілька днів закрити школи та ТЦ.

Напередодні російські добровольці звернулися до Путіна. Вони вважають, що президент РФ втратив свою легітимність, а «вибори перетворилися у фарс». Бійці також заявили, що російська влада блокує евакуацію місцевих жителів з Бєлгородської області.

12 березня легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» і «Сибірський батальйон» зайшли в Курську і Бєлгородську області РФ у рамках спільної операції.

Доброволець Легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський у коментарі Kyiv Post розповів, що цей рейд присвячений так званим виборам президента РФ Володимира Путіна.