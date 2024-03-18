Чеська Республіка задіює контакти часів "Холодної війни", щоб знайти боєприпаси для України, та здійснює закупівлі снарядів у країнах-союзниках Росії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними WSJ, Чеська Республіка, яку це видання називає «одним із найзавзятіших прихильників України», отримала від різних постачальників з усього світу близько 800 тис. артилерійських снарядів та виявила ще 700 тис. одиниць, які в разі додаткового фінансування можна замовити. На даний момент для першого траншу вдалося зібрати 300 тисяч снарядів. При цьому найбільший внесок у фінансування зробила Німеччина.

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Приналежність у минулому країни до радянського блоку виявилася несподіваним благом, пише WSJ. Завдяки цьому Чехія успадкувала великі зв'язки своєї збройової промисловості з замовниками по всьому світу і зберегла добрі відносини з багатьма країнами Глобального Півдня, які з радянських часів мають великі запаси зброї та здатні її виробляти.

Видання пише, що хоча Прага замовчує те, звідки надходять боєприпаси, серед постачальників є й деякі держави, які називають себе союзниками Росії. Припускається, що постачання здійснюватимуться через територію Чехії чи третіх країн, щоб виключити будь-який прямий зв'язок між країнами походження зброї та Україною і не наражати їх на гнів Москви.

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«Конфіденційність відіграє тут ключову роль: ми говоримо і говоритимемо з усіма, незалежно від їхньої лояльності та політичної позиції, за деяким винятком, таким як Північна Корея», – заявив в інтерв'ю з The Wall Street Journal радник з національної безпеки чеського уряду Томаш Пояр.

На думку заступника міністра оборони Чехії Яна Їреша, чеський проєкт виявив протиріччя між публічним дружнім ставленням деяких урядів до Росії та їхньою готовністю приватно укладати угоди з союзниками України.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел оголосив, що Прага знайшла близько 800 тис. боєприпасів (500 тис. калібру 155 мм та 300 тис. – 122 мм) у третіх країнах, які члени ЄС могли би закупити для України. Цю ініціативу вже підтримали кільканадцять держав. Зокрема, нещодавно до неї приєдналась Португалія і виділила €100 млн на боєприпаси.