Юрій Ігнат йде з посади речника Повітряних сил Збройних сил України. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Причини такого рішення він не назвав. Лише подякував Юрію Ігнату за роботу і боротьбу з ворогом на інформаційному фронті.

«З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік - на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне - результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном…Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил», - написав напередодні Олещук. 

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За словами командувача, Юрій Ігнат залишиться у Повітряних силах ЗСУ та працюватиме в іншому напрямку.

Сам Юрій Ігнат цього повідомлення поки що не коментував.

На початку лютого президент провів кадрові ротації у ЗСУ.

Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного.

Новим начальником Генерального штабу став генерал-майор Анатолій Баргилевич.

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Згодом стало відомо, що глава держави погодив кандидатуру екскомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла Великої Британії. На Банковій заявили, що відповідна процедура вже запущена і Київ чекає від Лондона агреман. 

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