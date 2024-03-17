Юрій Ігнат йде з посади речника Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Причини такого рішення він не назвав. Лише подякував Юрію Ігнату за роботу і боротьбу з ворогом на інформаційному фронті.

«З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік - на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне - результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном…Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил», - написав напередодні Олещук.

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За словами командувача, Юрій Ігнат залишиться у Повітряних силах ЗСУ та працюватиме в іншому напрямку.

Сам Юрій Ігнат цього повідомлення поки що не коментував.