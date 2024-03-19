Загальний огляд:
- Москва продовжує ракетні обстріли Сумщини й Харківщини
- Четверо загиблих у Бєлгороді в результаті українського обстрілу
- ЄС збільшив військову допомогу Києву на 5 млрд євро
- Зеленський зустрівся з американським сенатором-республіканцем, щоб обговорити завислий пакет допомоги
- В Україні виробляється більше ударних дронів, ніж «Шахедів» для Росії
Росія і Україна обмінюються ударами з повітря
ЗСУ повідомили, що рано вранці в понеділок Росія запустила 5 керованих ракет по Харківщині і 2 по Сумщині, ще більше посиливши нещадні ракетні обстріли цих прикордонних областей.
«На жаль, порівняно з минулим тижнем, кількість обстрілів значно зросла – збільшилась кількість застосування тактичної авіації, систем залпового вогню», – сказав в ефірі телемарафону очільник Сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, від початку року область зазнала понад 3 000 авіаударів і обстрілів, і за один лише ранок понеділка їх було більше 24. Артюх повідомив, що від середини минулого тижня проводиться евакуація з Великописарівської громади, і звідти «вже евакуювали 285 громадян, з них 26 діточок. Заходи з евакуації тривають».
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Вночі 18 березня російські ракети вдарили по пожежній частині в прикордонному населеному пункті Харківської області, поранений рятувальник; на Херсонщині російські агресори вкотре обстріляли житлові будинки й цивільну інфраструктуру, в результаті обстрілів постраждали чотири людини, серед них – троє поліцейських.
Тим часом, по інший бік кордону, під містом Бєлгород від обстрілів з боку України загинуло четверо людей. Представники місцевої влади заявили, що всього за минулий тиждень у Бєлгородській області загинуло 15 людей.
ЄС збільшив допомогу Україні ще на 5 млрд євро через спеціально створений фонд
У понеділок на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС було ухвалене остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.
«Новостворений Фонд допомоги Україні дозволить ЄС надалі підтримувати Збройні сили України шляхом надання летальної та нелетальної військової техніки, а також навчання», – йдеться в заяві Ради міністрів закордонних справ ЄС.
Минулого місяця ЄС ухвалив рішення створити Європейський фонд миру на 50 мільярдів євро, який агенція Reuters назвала «гігантською кешбек-схемою, за якою країни-члени ЄС отримуватимуть гроші за боєприпаси, які купуватимуть і передаватимуть іншим країнам».
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував ЄС за цільовий фонд допомоги:
Сенатор-трампіст заявив, що США могли би надати Києву позику як альтернативу
Президент Зеленський зустрівся в понеділок у Києві з американським сенатором Ліндсі Ґремом (республіканцем від штату Південна Кароліна) і обговорив із ним питання надання Україні пакету допомоги на 60 млрд доларів, який республіканці в Палаті представників блокують вже понад місяць, заявляючи, що імміграційна реформа є важливішою.
«Зараз критичний момент, який визначає майбутнє цього збройного конфлікту, – сказав Ґрем на брифінгу для журналістів після зустрічі з Зеленським. – Америка хоче вам допомагати, але, будь ласка, зрозумійте, що Америка також має свої власні потреби. У нас зламаний кордон».
Ґрем схвально висловився про ідею Дональда Трампа допомагати Києву на умовах безвідсоткового кредиту: «Я сказав президенту [Зеленському], що повністю за те, щоб допомогти Україні. Але ми повинні зробити це у формі позики без відсотків. Це буде новий спосіб. Думаю, він отримає більшу громадську підтримку [в США]. Ідея Трампа перетворити допомогу у безвідсоткову позику має великий сенс. Сподіваюся, вона вийде з Палати представників у вигляді пакета законів найближчими днями, а не тижнями».
В Україні виробляється більше ударних дронів, ніж «Шахедів» для Росії
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додатково 5 млрд гривень на закупівлю ударних дронів, яких в Україні вже виробляється не менше, ніж "Шахедів» для Росії.
«Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 мільярдів гривень на закупівлю дронів для Збройних сил України. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій», – написав Шмигаль у Telegram.
Всього на вітчизняне виробництво таких безпілотників уряд виділив близько 40 мільярдів гривень.
А в Міністерстві економіки уточнили, що на сьогодні вже укладено угоди з виробниками БПЛА на суму близько 30 млрд гривень. Також триває підготовка контрактів ще на 14 млрд гривень.
У понеділок Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що лише за останні два тижні українські безпілотники знищили 88 російських танків, 174 бойові броньовані машини, 180 вантажівок і 133 гармати.
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