Загальний огляд: Москва продовжує ракетні обстріли Сумщини й Харківщини

Четверо загиблих у Бєлгороді в результаті українського обстрілу

ЄС збільшив військову допомогу Києву на 5 млрд євро

Зеленський зустрівся з американським сенатором-республіканцем, щоб обговорити завислий пакет допомоги

В Україні виробляється більше ударних дронів, ніж «Шахедів» для Росії Росія і Україна обмінюються ударами з повітря ЗСУ повідомили, що рано вранці в понеділок Росія запустила 5 керованих ракет по Харківщині і 2 по Сумщині, ще більше посиливши нещадні ракетні обстріли цих прикордонних областей. «На жаль, порівняно з минулим тижнем, кількість обстрілів значно зросла – збільшилась кількість застосування тактичної авіації, систем залпового вогню», – сказав в ефірі телемарафону очільник Сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, від початку року область зазнала понад 3 000 авіаударів і обстрілів, і за один лише ранок понеділка їх було більше 24. Артюх повідомив, що від середини минулого тижня проводиться евакуація з Великописарівської громади, і звідти «вже евакуювали 285 громадян, з них 26 діточок. Заходи з евакуації тривають». Advertisement Більше по темі "Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації. Вночі 18 березня російські ракети вдарили по пожежній частині в прикордонному населеному пункті Харківської області, поранений рятувальник; на Херсонщині російські агресори вкотре обстріляли житлові будинки й цивільну інфраструктуру, в результаті обстрілів постраждали чотири людини, серед них – троє поліцейських. Advertisement

Тим часом, по інший бік кордону, під містом Бєлгород від обстрілів з боку України загинуло четверо людей. Представники місцевої влади заявили, що всього за минулий тиждень у Бєлгородській області загинуло 15 людей. ЄС збільшив допомогу Україні ще на 5 млрд євро через спеціально створений фонд У понеділок на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС було ухвалене остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру. «Новостворений Фонд допомоги Україні дозволить ЄС надалі підтримувати Збройні сили України шляхом надання летальної та нелетальної військової техніки, а також навчання», – йдеться в заяві Ради міністрів закордонних справ ЄС. Advertisement Минулого місяця ЄС ухвалив рішення створити Європейський фонд миру на 50 мільярдів євро, який агенція Reuters назвала «гігантською кешбек-схемою, за якою країни-члени ЄС отримуватимуть гроші за боєприпаси, які купуватимуть і передаватимуть іншим країнам». Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні подякував ЄС за цільовий фонд допомоги: Сенатор-трампіст заявив, що США могли би надати Києву позику як альтернативу Президент Зеленський зустрівся в понеділок у Києві з американським сенатором Ліндсі Ґремом (республіканцем від штату Південна Кароліна) і обговорив із ним питання надання Україні пакету допомоги на 60 млрд доларів, який республіканці в Палаті представників блокують вже понад місяць, заявляючи, що імміграційна реформа є важливішою. Advertisement «Зараз критичний момент, який визначає майбутнє цього збройного конфлікту, – сказав Ґрем на брифінгу для журналістів після зустрічі з Зеленським. – Америка хоче вам допомагати, але, будь ласка, зрозумійте, що Америка також має свої власні потреби. У нас зламаний кордон». Ґрем схвально висловився про ідею Дональда Трампа допомагати Києву на умовах безвідсоткового кредиту: «Я сказав президенту [Зеленському], що повністю за те, щоб допомогти Україні. Але ми повинні зробити це у формі позики без відсотків. Це буде новий спосіб. Думаю, він отримає більшу громадську підтримку [в США]. Ідея Трампа перетворити допомогу у безвідсоткову позику має великий сенс. Сподіваюся, вона вийде з Палати представників у вигляді пакета законів найближчими днями, а не тижнями». Advertisement