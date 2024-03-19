Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, під час якої привітав лідера Кремля з переобранням на псевдовиборах у Росії.

Про це пресслужба адміністрації турецького лідера повідомила в соцмережі Х.

"Під час розмови президент Ердоган привітав президента Росії Путіна з перемогою на виборах", - йдеться у дописі.

Ердоган також "вірить у те, що позитивний курс у турецько-російських відносинах продовжуватиметься в новий період".

Advertisement

"... Він заявив, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль для сприяння у поверненні за стіл переговорів щодо України", - повідомляє пресслужба Ердогана.

Нагадаємо, в Офісі Зеленського відкинули пропозицію президента Ердогана про обов'язкову присутність Росії на першому Глобальному саміті миру.