26 березня під лідерством Польщі і Німеччини розпочне роботу нова ініціатива для допомоги України - "Коаліція бронетехніки", яка передбачає надання, зокрема, основних бойових танків. До неї вже приєдналися Велика Британія, Італія і Швеція.

Про це повідомляє TVP World цитуючи заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша за підсумками перемовин з його німецьким колегою Борисом Пісторіусом під Варшавою.

"26 березня ми як співлідери Польщі та Німеччини активуємо коаліцію з надання бронетехніки для підтримки України. Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, а ми виступаємо двома провідними країнами в ній. До проєкту приєдналися й інші партнери — Велика Британія, Італія і Швеція", — зазначив польський урядовець на спільній пресконференції.

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За його словами, особиста участь Пісторіуса в співпраці з Польщею є ознакою дружби, партнерства і "роздумів про те, що зробити сьогодні, аби допомогти Україні". Окрім цього, це робота заради безпеки Європи, країн НАТО, "нашої цивілізації і нашого майбутнього".

Косіняк-Камиш впевнений, що така співпраця в межах НАТО і ЄС є фундаментальною для європейської безпеки, і вона буде зміцнюватися.

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Борис Пісторіус, своєю чергою, наголосив на необхідності підготовки до будь-якої ситуації.

"Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія [на якусь країну] в Європі, але ми бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже більше двох років", - сказав він.

"Отже, ми всі разом, як союзники в Європі, повинні навчитися бути готовими до будь-якої загрози. Особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми повинні виконати і над яким ми працюємо", – додав він.

Він також нагадав, що потрібно забезпечити Україну снарядами і озброєнням для достатніх оборонних і наступальних можливостей.

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Нагадаємо, Україна і НАТО запровадили новий формат співпраці у сфері стратегічних комунікацій.